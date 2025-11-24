山極寿一さん（右）=東京都新宿区、早稲田大学国際文学館提供京都大学の前総長で、現在は総合地球環境学研究所の所長を務める山極寿一さんが、「サイエンスとフィクションの間」と題して早稲田大学（東京都新宿区）で１０月に講演した。ゴリラ研究で知られる山極さんがこの日話題にしたのは、ＡＩ（人工知能）が日ごとに存在感を増す現代社会。私たちがいま経験しているのは情報通信革命だ、と山極さんは聴衆に語りかけた。