今季セ・リーグ首位打者と最高出塁率の２冠を獲得したプロ野球・広島の小園海斗内野手が、ＳＮＳで夫婦ショットを披露した。２３日付のインスタグラム投稿で「今日のファン感ありがとうございました！自分としても１年目以来のマツダでのファン感ですごく楽しまさせてもらいました！」と感謝。続けて「結婚してからなかなか来れずやっと叶った妻との写真です！最高の１日になりました＃カープ＃ファン感＃妻」とつづり、妻