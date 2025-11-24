「隣の家の落ち葉が、我が家の庭に大量に落ちてきて困っています」という相談が弁護士ドットコムに寄せられました。相談者によると、隣の家にもみじの木があり、その落ち葉が相談者の家の庭に落ちてくるそうです。人が出入りする玄関周りにも落ちてくることも不快に感じているそうで、特に砂利の上は掃除のしようがなく困っています。最近の裁判例を踏まえながら、対処方法とその限界についてみていきます。●損害賠償責任を認める