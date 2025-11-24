熊本県弁護士会は11月21日、熊本北合志警察署の留置施設で「被疑者ノート」を就寝時に回収する運用が、憲法が保障する黙秘権や接見交通権を侵害する恐れがあるとして、熊本県警に即時中止を求める会長声明を発表した。裁判所が勾留場所を変更する決定を下したことを受けての声明となる。「被疑者ノート」とは、身体拘束下にある被疑者が弁護人との接見に備えて取調べの内容や疑問点を記載したり、接見内容を記録したりするための文