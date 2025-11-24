スノーボード男子スロープスタイル（SS）ビッグエア（BA）で、23年世界選手権BA王者の長谷川帝勝（TOKIOインカラミ）が24日、W杯BA第1戦（27〜29日、中国・張家口）に向けて羽田空港から出発。来年2月にミラノ・コルティナ五輪を控えるシーズンへ「いつもと変わらず、旅の始まりという感じ。まあ1戦1戦自分の滑りをして、いい結果を出して行けたら」と話した。長谷川は全4方向の5回転半技に世界で初めて成功し、昨季はW杯のBA