テレビ朝日の松岡朱里アナウンサーが２４日、同局「羽鳥慎一モーニングショー」で、「遠山の金さん」の名台詞について「どういう意味ですか？」と率直に聞いた。この日は東京駅周辺の再開発で、江戸時代のさまざまなものが発見されているという話題を特集。遠山の金さんがいたといわれる北町奉行所の遺構も見つかったという。羽鳥アナは松岡アナに「遠山の金さん、知ってる？」と聞くと、松岡アナは「このイメージです」と肩