元AKB48の鈴木まりや（34）が第2子女児を出産したことを23日、自身のインスタグラムで公表した。鈴木は23年8月に、お笑いコンビ、ゴールデンルールズの根本（40）との結婚を発表。同10月に妊娠を公表し、翌24年2月に第1子男児誕生を報告している。今回鈴木は、「私事ではございますが、先日、第二子となる女の子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康で、無事に退院をして自宅での生活が始まっています。我が家に来てく