社会に出るとさまざまな性格の人と接する機会があります。時には傲慢すぎる同僚と仕事することもあるでしょう。まるいがんもさんの作品『真面目なマジメな真締くん』内の抜粋エピソード『取引先を｢業者｣と呼ぶゴーマン社員の悲惨な結末』では、そんな傲慢社員とその同僚の攻防が描かれています。【漫画】『取引先を｢業者｣と呼ぶゴーマン社員の悲惨な結末』（全編を読む）中途で入ってきたばかりの剛満は、専務の後ろ盾を利用して社