私はルリコ（29）。とある都市に住む、年少男の子のママです。先日、幼稚園の仲よしのママ・リエさんの家にサキさん、アサミさん親子と一緒にお邪魔しました。ママはおしゃべり、子どもたちは遊んで楽しい時間を過ごしていたのですが、アサミさんの子がソファにジュースをこぼしてしまいました。リエさんの計らいでその場は収まりましたが、私はアサミさんの行動にモヤモヤしてしまいました。リエさんの家からの帰り道。私は帰る方