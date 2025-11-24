本格的な冬の訪れを前に、京都府京丹後市の平智山地蔵院では、お地蔵さんに蓑などをかぶせる恒例行事が行われました。高さ５ｍあまりの大きなお地蔵さん。宮津藩に対し一揆を起こして処刑された吉田新兵衛らの霊を供養するために天保３年（１８３２年）に建てられたもので、「平智地蔵」と呼ばれ親しまれてきました。あたたかく冬を越せるようにと毎年１１月２３日に冬支度を施すのが恒例となっていて、今年も地元の人々が藁