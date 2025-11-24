¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥±¥Ð¥ó·º»ö?¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿½÷Í¥¤ÎÁê³ÚÀ²»Ò¡Ê57¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µÁÌ¼¤Ë2¿ÍÌÜ¤Î»Ò¶¡¤¬¤Ç¤­¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÖµÁÌ¼¤ËÆó¿ÍÌÜ¤ÎÂ¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤­½Ð¤¹¤È¡¢¿·À¸»ù¤ÎÆ°²è¤È²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Öº£ÅÙ¤Ï¸µµ¤¤ÊÃË¤Î»Ò¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£Áê³Ú¤Ï1984Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¡¢¡Ö¥¹¥±¥Ð¥ó·º»ö?¡×¤Î¡È¥Ó¡¼¶Ì¤Î¤ªµþ¡ÉÌò¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£½÷Í¥¡¢²Î¼ê¤Î¤Û¤«¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÉý¹­¤¯³èÌö¤·¤Æ