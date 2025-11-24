ボートレース蒲郡の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ蒲郡」は２３日、予選２日目が行われた。安田吉宏（３９＝三重）は２日目１Ｒ３枠で４着。「野末さんがターン回り良さそうだったけど、自分のも悪くない。十分レースできるし、伸びは良さそう」と舟足に手応えはある。伝えきれないほどの多趣味。中でも特にアニメと塊根植物にハマる。「毎年、東京のコミケにも参加するしオタ活してる。アニメの声優さんにも会いたい」