映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』公式サイトより現代の若者が抱える「努力しても報われない」という葛藤。その思いを代弁するように、タイムスリップを経て成長する主人公・百合の物語が描かれる『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』。戦争という過酷な時代を経験することで、彼女は平穏な現代の価値に気づいていきます。若者が「転生もの」になぜ惹かれるのか、何を求めているのか、文芸評論家の三宅香帆氏