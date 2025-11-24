広島の新井良太2軍打撃コーチ（42）が24日、自身のインスタグラムを更新。妻で元中国放送（RCC）アナウンサー、現在はフリーで活躍する河村綾奈（33）との間に第1子男児が誕生したことを報告した。新井氏は「この度、第一子が誕生しました。男の子です」と発表。「元気に産んでくれた妻に感謝の気持ちと尊敬の気持ちでいっぱいです！」と河村への感謝をつづった。「これからも変わらず精進して参ります。引き続き宜しくお願い