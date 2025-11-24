Sirusiが提供している、ユーザーがWeb上で印影デザインを操作し、丸・楕円・角形など自在に変化させながら選べる印鑑「印モルフィー」シリーズに、新たなデザインフレーム 「ロンボイド印モルフィー」 と 「マーブル印モルフィー」が登場しました。2023年に発表した第一弾「印モルフィー」は、丸から楕円・角形へと変化できる新体験のデザイン印鑑として話題に。Japaaanでも紹介しました。溢れる”じぶんのもの”感！膨張、楕円、