インスタントラーメンを頻繁に摂取する食習慣は、複数の生活習慣病のリスク因子となることが研究で示されています。高カロリー、高脂質、高塩分という特性が、メタボリックシンドロームや糖尿病、脂質異常症などの発症に関与している可能性があるためです。ここでは、メタボリックシンドロームと糖尿病のリスク、脂質異常症と動脈硬化の進行について解説します。長期的な健康への影響を理解しておくことが