メディカルフィットネスは、医療的なサポートのもとで安心して運動ができる新しい形のフィットネスです。特に心臓に負担をかけずに生活習慣病を予防するための運動法は、近年注目されています。この記事では、メディカルフィットネスは具体的にどのような運動をするのかについて、「飯田医院」の飯田圭先生に解説していただきました。 監修医師：飯田 圭（飯田医院） 日本大学医学部卒業。その後、国立循環器病研究セ