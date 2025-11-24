祇園祭で知られる八坂神社（京都市東山区）では今年５月から、僧侶が境内での勤務を始めた。神道と仏教が共存する空間は、明治時代より前の日本では珍しくない光景だった。現代人の宗教離れが進む中、なぜかつての信仰の形を復興する動きがみられるのか。（畝河内星麗）明治政府の神仏分離八坂神社によると、明治政府による神仏分離政策が行われるまで、同神社は神道と仏教が融合した神仏習合の形をとっていた。平安後期から「