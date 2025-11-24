2025年11月1日（土）から、『ISHIYA』各店にて、冬季限定新商品『美冬（贅沢ジャンドゥーヤ）6個入』と、冬の定番商品『雪だるまくんチョコレート』が販売されています。 『美冬（みふゆ）』は、『ISHIYA』の技術とこだわりが詰まった、パイとフィリングの絶妙なバランスが楽しめるミルフィーユです。 画像：石屋製菓株式会社 そんな『美冬』から、ローストナッツの香りが広がる、ちょっぴり贅沢な『美