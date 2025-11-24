医療機関で行われるHPVワクチン接種の様子＝2024年ヒトパピローマウイルス（HPV）の感染を防ぐワクチンを16歳までに接種すると、子宮頸がんの発症リスクが80％下がるとの結果を、国際的非営利団体「コクラン」のチームが24日発表した。性交渉で感染する前の年代で接種を受けることで、感染やがんの前段階に当たる病変だけでなく、がん自体を防ぐ効果を、多数の研究のデータをまとめて再解析する信頼性の高い手法で示した。安全