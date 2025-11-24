明日25日(火)は低気圧や前線の影響で西から雨の範囲が広がり、日本海側を中心に雨や風が強まりそう。26日(水)は北日本で暴風となるおそれ。西日本や東日本は黄砂の飛来にご注意を。25日〜26日雨・風が強まる明日25日(火)は日本海と本州の南岸から三陸沖を進む低気圧の影響で、西から雨の範囲が広がるでしょう。九州や四国、中国地方は朝の通勤通学の時間帯には広く雨が降りだし、近畿や北陸は断続的に雨。東海や関東も昼前後を中