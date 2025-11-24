◇プロ野球・巨人ジャイアンツ・ファンフェスタ2025（11月23日、東京ドーム）長野久義さんの引退セレモニーの最後を飾ったのはチームメートによる胴上げでした。しかし、長野さんが岡本和真選手の腕を引っ張り、胴上げさせることに。体重100キロを超える巨漢が7度、笑顔で宙を舞いました。実は長野さんは10月14日の引退会見でもメジャー挑戦をする岡本選手に「頑張って」と花束を渡し、岡本選手を焦らせていました。岡本選手は「