グラビアアイドルの榎原依那（28）が23日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。来月3日に発売される2nd写真集「I am Ina」の撮影ショットを動画で公開した。黒を基調としたビキニ水着姿のプールで、笑顔。自身でも「めっちゃ楽しそう笑」とつづり、楽しい雰囲気を伝えた。ファンやフォロワーからも「ガチ国宝」「凄い破壊力」「やっぱりショート可愛い」「とろけるかわいー」「圧倒的スタイル」「めっちゃセクシー」