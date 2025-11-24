今の20〜30代の人たちは、「迷惑をかける」ことに非常に過敏で、「相談したいけど、先輩や上司に迷惑をかけるからできない」と言う人が多く存在します（写真：polkadot／PIXTA）【チェック】「休暇への罪悪感」度診断「ワーク・ライフ・バランスという言葉を捨てます」「睡眠時間2〜4時間」。そう発言し、身を粉にして働く高市早苗首相の姿に、頼もしさを感じる人は少なくないかもしれません。しかし、適切に休暇を取る人のほうが