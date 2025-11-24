モデルのNiki（29）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。脱毛サロン「LACOCO」のCMモデルショットを投稿した。「girls」と他2人のモデルと共演し、デコルテを大胆に露出した丈の短いピンク色のキャミソールにピンクのパンツやブルーデニムのショートパンツを履いた、おなかチラリのコーディネートしたCMを公開。「私のことを、私が好きならそれいい。Live Naked．」のキャッチコピーも添え、「お肌は年中スベスベがいいです