モデルの高田秋（34）が23日に自身のインスタグラムを更新。育児中のオフショットを公開した。「すやぁ子育てをしていると毎日が本当に一瞬今日のミッションは棚の上の模様替え！それが出来たのでヨシとします笑外に出たのは競馬新聞買いに行った一瞬明日からまたがんばろー」と記し、生後4カ月の長男を抱きかかえる写真を披露。フォロワーからは「秋ママ頑張ってるね」「秋ちゃん！優しい」などのコメントが寄せられてい