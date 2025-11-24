将棋の藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）が11月23日に行われた「日本シリーズJTプロ公式戦」決勝戦で永瀬拓矢九段（33）に114手で勝利。2年ぶり3度目の優勝を飾った。同会場で開催された「テーブルマークこども大会」にちなみ、藤井竜王・名人が少年時代から獲得してきた数々の優勝杯や賞状の保管を問われる一幕も。「たまに見返すと懐かしい気持ちになります」と柔らかな笑顔を見せる場面もあった。【映像】藤