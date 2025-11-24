ドジャースのフレディ・フリーマン内野手（36）と妻で元モデルのチェルシー夫人が23日（日本時間24日）までに、自身のインスタグラムを更新。結婚記念日を迎え、夫との思い出を振り返った。夫人は「親友との11年」としウエディングショットやスタジアムでの5人家族の写真、チャーター機での2ショットなど続々の思い出のショットをアップ。「恋に落ちた子供たちから…赤ちゃん、野球、そして想像もつかない夢へ。なんて人生を