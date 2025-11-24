ドジャースの大谷翔平【ニューヨーク共同】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平が昨季使用したバットが米競売会社で30万ドル（約4680万円）で落札された。AP通信が23日、報じた。大谷は昨季、史上初の「50本塁打、50盗塁」を達成。5本塁打がこのバットから放たれたとしている。また、今年10月のブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で、大谷が四回に放った場外本塁打のボールは27万ドル（約4212万円）の値が付いた。こ