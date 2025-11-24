［J２第37節］大宮 １−２ 徳島／11月23日／NACK５スタジアム大宮最終盤になってもJ１昇格クラブが決まらないという大混戦になっている2025年J２。第36節時点でプレーオフ圏内の５位につける徳島ヴォルティスも自動昇格を狙える状況だった。彼らはラスト２戦の相手が昇格争いのライバルであるRB大宮アルディージャとV・ファーレン長崎。この時点では大宮が３位、長崎が２位だったが、いずれにしても自分たちが勝たなければ道は