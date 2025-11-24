２４日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、江藤知事の娘・リヨ（北香那）が登場。西洋に憧れているリヨが初対面のヘブン（トミー・バストウ）に一目ぼれし、ウグイスをプレゼントしたが、ネットではこのウグイスに疑惑の目が向けられている。この日は江藤知事（佐野史郎）がヘブンを月照寺に案内する。松江の藩主の松平公の菩提寺で、松江にとって大事な場所なので案内したかったと江藤は説明する。そこへ遅