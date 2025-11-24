フジテレビ系「サン！シャイン」が２４日放送され、高市早苗首相の台湾有事を巡る発言に中国側が猛反発し、次々と対抗措置を打ち出していることを取り上げた。高市早苗首相が７日の衆院予算委員会で台湾有事の最悪ケースを想定し「存立危機事態になり得る」と答弁したことに、中国側が反発。日本渡航の自粛呼びかけや日本産水産物の輸入停止、さらには中国国連大使が国連事務総長へ「日本は反省せず、誤った発言を撤回していな