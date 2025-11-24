パリ五輪バスケットボール男子日本代表の河村勇輝（24）が24日までに自身のインスタグラムストーリーズを更新し、近況を報告した。昨季終了後、制限なし完全FAとなった河村は、ブルズのサマーリーグに参加。最終戦となったジャズ戦では、途中出場ながら20得点10アシストの大活躍。絶品アシストを連発でファンを大熱狂させた。サマーリーグでは全5戦終えて、平均23.9分出場で10.2得点、6.2アシスト。2度のダブルダブルを達成し、