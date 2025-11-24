ディズニーの人気キャラクターが登場する「東京ディズニーリゾートスペシャルパレード」が２３日、和歌山市のけやき大通りで行われ、沿道に駆けつけた約６万人が熱狂した。午後３時１５分に２台の専用車が出発。ステージの上でミッキーマウスやミニーマウスなど８体のキャラクターが楽曲「ジャンボリミッキー！」などに合わせて踊ったり、手を振ったりしながら、約８００メートルを３０分で行進した。大阪府和泉市から娘（