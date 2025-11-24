お笑いタレントのビビる大木（51）の妻で元Folder5で歌手のAKINA（40）が24日までに自身のインスタグラムを更新。サプライズで自宅を訪れた人気お笑い芸人との2ショットを披露した。「キッチンで飲みながら作っていたら玄関にクロちゃんがいた！！」と書き出すと、お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃんとポーズを決める自身のショットをアップ。「オーキさんのサプライズでした」と明かし「思わずまた嬉しくて、プシ