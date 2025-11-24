神戸ポートタワー（神戸市）と、韓国の女性４人組グループ「ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ」のコラボイベント「ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ×神戸ポートタワー」が、１２月１日から来年１月１８日まで開催される。同グループの日本公演が来年１月１６日から始まることを記念して、全国のタワーでピンク色にライトアップするイベントが予定されており、その一環となっている。神戸ウォーターフロントの賑わいづくりとして、メイン会場のポートタワ