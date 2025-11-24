中国共産党中央外事弁公室の王毅主任（外交部長兼任）は23日、高市早苗首相の「台湾有事介入」示唆発言について、「触れてはならないレッドラインを越えた」として反省を求めた。同日、中国外交部によると、王氏は19〜22日にキルギス・ウズベキスタン・タジキスタンを訪問し、外相戦略対話を終えた後、中国メディアとのインタビューでこのように述べた。王氏は、今年が日本の第二次世界大戦敗戦80周年であることを想起させながら、