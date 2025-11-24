―［インタビュー連載『エッジな人々』］― 自ら月代（さかやき）を剃り、丁髷（ちょんまげ）を結って高座に上がる異色の噺家がいる。芸歴25年を迎えた今年、約1か月をかけて東海道の宿場町を歩きながら、一宿一席の落語会を開くという挑戦をした。すべては「バズりたいから」。果たしてその先にあったのは──コロナ禍で髪を伸ばし丁髷頭にしたものの、ちっともバズっていない落語家がいる。立川志の輔の二番弟子で、真打の立川