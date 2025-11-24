大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2024年9月8日記事は取材時の状況）＊＊＊日本人のリタイア後の移住先として人気のタイ。しかし、以前と比べると物価は上昇しており、首都・バンコクの家賃は場所によっては東京よりも高いと言われている。“安く暮らしたい”と移住の夢を叶えたものの、