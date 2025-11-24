ステーキチェーン業界で安さを売りにしているのが「感動の肉と米」だ。運営するのは焼肉店チェーンの「あみやき亭」で、本社のある愛知県を中心に店舗数を増やしている。コメや原材料が高騰する中、なぜ低価格を維持できるのか。あみやき亭会長兼社長の佐藤啓介さんを取材した――。撮影＝門間新弥150gのステーキにご飯、味噌汁、副菜4種類がおかわり自由で税込み1000円。セルフサービスのステーキレストラン「感動の肉と米」の人