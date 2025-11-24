ガルフ・エアは、ボーイング787型機を最大18機導入する。7月に締結した覚書に基づくもので、当初は確定発注12機、オプション6機を予定していたものの、確定発注15機、オプション3機に変更した。すでに10機のボーイング787型機を運航しており、長距離路線の主力機材としてアジアやヨーロッパ、アメリカに乗り入れている。