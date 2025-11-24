かつて「世界一の大富豪」と呼ばれた石油王J・ポール・ゲティ。彼が住んでいたのは、敷地面積280万?の大豪邸。しかし、贅を尽くした暮らしのなかで、彼の口からこぼれたのは意外な言葉だった――お金の使いこなし方を解き明かした世界的話題作『アート・オブ・スペンディングマネー1度きりの人生で「お金」をどう使うべきか？』の一節を抜粋して紹介する。「史上まれに見る金持ち」が本当に欲しかったもの石油王として知られた実