セリカ復活発言から1年…技術革新を積み重ねた名車「『セリカ』、やっちゃいます」という衝撃の一言が飛び出したのは、2024年11月、愛知県豊田市にある豊田スタジアム（拠点会場）で開かれた「ラリージャパン2024」のトークショーのステージ。 トヨタの中嶋裕樹副社長が発したセリカ復活を示唆する言葉に、自動車ファンに大きな波紋を呼び起こしてから、早くも1年が経過しました。【画像】超カッコイイ！ これが次期型「セリカ!?