この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に「面白い！」「笑える」と反響があったおもしろエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような楽しいエピソードをどうぞごらんください。 虫の知らせかなと牛舎に向かうと…目に飛び込んできた光景に9.9万いいね ご紹介するのは、田中一馬 但馬牛農家の精肉店・田中畜産(@tanakakazuma)さんの投稿したお写真です。皆さんは「虫の知