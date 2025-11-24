ドジャースのＪ・ドライヤー投手（２６）が２３日（日本時間２４日）までに自身のインスタグラムを更新し、プロポーズに成功したことを明かした。「Ｍａｄｅｉｔｏｆｆｉｃｉａｌ」と婚約が「正式になった」と記し、雄大な大自然の中でひざまずき、指輪を渡す瞬間や彼女を抱き上げるシーンなどを公開した。ドライヤーはメジャーデビューを果たした今季、６７試合（５先発）で３勝２敗１０ホールド４セーブ、防御率２・９