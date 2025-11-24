ある日、中学生たちが一斉に金髪になり、校則に対する抗議を始める……。『決戦は日曜日』（2022年）などの坂下雄一郎監督がユニークなプロットで、オリジナル脚本を書いた本作『金髪』が、11月21日（金）から全国で公開中だ。主演は三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典。『新解釈・三國志』（2020年）や『ウェディング・ハイ』（2022年）などのコメディ映画にも多く出演してきた。本作では金髪の中学生に翻弄される主人公の教師