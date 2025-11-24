「トリキ」の愛称で親しまれる焼き鳥チェーン「鳥貴族」。全品税込390円で、国産鶏肉を使った焼き鳥が人気です。昨年からコーヒーの販売も開始し、ホットドッグとのコンボ「鳥貴ドッグ」など、カフェ的な期間限定メニューも展開中。そして今年10月、新たに「チュロス」の販売がスタート。小腹が空いたときにぴったりのスイーツで、コーヒーとの相性も抜群です。焼き鳥だけでなく、カフェ利用としても楽しめる新展開に注目が集まっ