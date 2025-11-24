¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»°ÅÄÍªµ®¡Ê27¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£DVD¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ö12¡¿10¤Ë4ËçÌÜ¤ÎDVD¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡Ø»°ÅÄ¤Á¤ã¤ó¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ù¡×¤ÈÈ¯ÇäÆü¤ä¥¿¥¤¥È¥ë¤òÈ¯É½¡£¶¯¤¤Æüº¹¤·¤ÎÃæ¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ê¥Ó¥­¥Ë¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡Ö9·î¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤á¤Ã¤Á¤ãÅ·µ¤¤è¤¯¤Æ¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤âÂô»³Ë½¤ì¤µ¤»¤ÆÄº¤­¤Þ¤·¤¿¤Ï¤ä¤¯¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡Á¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¥°