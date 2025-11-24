妊娠・出産は女性にとって命がけです。特に多胎妊娠は1人の出産に比べてリスクが高く、妊娠中はもちろん、出産後も育児の負担は計り知れません。しかし、そんな現実を知らず、無神経な言葉を投げかけてしまう人もいるようです。【漫画】「双子は得よね〜」児童館スタッフの発言に衝撃（全編を読む）双子を育てるブロガーのサヤ山サヤさんが、自身の実体験をもとに描いた漫画『何がなんでも「得だ」と言わせたいらしい』がSNSで大き