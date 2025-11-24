＜ザ・RSMクラシック 最終日◇23日◇シーアイランド・リゾートGC（ジョージア州）◇シーサイドC＝7005ヤード・パー70、プランテーションC＝7060ヤード・パー72＞フェデックスカップランキング上位100人に与えられるシード争いの最終戦が終了した。〈連続写真〉金谷拓実は“超”フックグリップ&地面反力で飛ばす！サミ・ヴァリマキ（フィンランド）がトータル23アンダーで優勝。DPワールドツアーで2勝を挙げている27歳が、米ツ